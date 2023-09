HANDANOVIC, Grazie tifosi, sono orgoglioso. Futuro...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Samir Handanovic, dopo aver dato l'addio all’Inter dopo undici anni, è pronto a dare l’addio anche al calcio giocato. A 39 anni il portiere sloveno sarebbe in procinto di appendere i propri guantoni al chiodo, pur restando all’interno della società nerazzurra seppur in altre vesti. Presente alla festa della Curva Nord assieme a Materazzi, Handanovic ha così parlato dal palco dell'evento:

“Vi ringrazio per l'affetto, non solo di oggi ma di tutti questi anni. Vi ringrazio per il supporto, mi avete supportato e sopportato. Io sono orgoglioso di aver difeso i nostri colori in tutti questi anni, qualche anno peggio, qualche anno meglio, ma sempre con grande responsabilità verso la società e verso di voi, non solo della Curva Nord ma di tutti i tifosi dell'Inter. Vi ringrazio di cuore, spero che continuerete a fare come avete fatto sempre. Con voi allo stadio a volte il vento cambia, tante volte ci avete dato una mano. Me lo porto con me nel cuore, non vi dimentico mai. Tanto rimango con voi".