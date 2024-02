HAMRIN, Idea di intitolargli settore del nuovo Franchi

Fonte: SportMediaset

FirenzeViola.it

Intitolare un settore del nuovo stadio Artemio Franchi a Kurt Hamrin, il bomber della Fiorentina scomparso lo scorso 4 febbraio. L'atto, proposto da Alessandro Draghi di Fdi e poi firmato da Ubaldo Bocci del gruppo Centro, è stato approvato all'unanimità nella commissione Cultura e sport di Palazzo Vecchio, presieduta da Fabio Giorgetti (Pd). L'obiettivo è approvare la mozione in Consiglio comunale entro la fine del mandato, in modo che non si perda il lavoro fatto.