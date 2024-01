H. VERONA, Tifosi contro Setti: "Felici solo se te ne vai"

Fonte: TMW

Dopo il comunicato critico nei confronti delle tante cessioni operate dalla proprietà emesso dalla Curva Sud dell'Hellas Verona, in circa 500 tifosi gialloblù si sono ritrovati stasera sotto la sede del club. Nessun coro, nessuna bandiera, nessun fumogeno. Soltanto uno striscione all'indirizzo di Maurizio Setti che è stato srotolato e che recitava: "Saremo tranquilli sono quando te ne andrai".

Siparietto curioso in coda alla dimostrazione: un capo delegazione ha citofonato al quartier generale della società per vedere se Setti fosse in sede ma una volta entrato, ha constatato che il presidente non era presente. Alla fine di questa manifestazione sono stati intonati cori contro lo stesso numero uno gialloblu, atto conclusivo di questa dimostrazione assolutamente civile da parte della tifoseria dell'Hellas Verona.