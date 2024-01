GUDMUNDSSON, Nuova call con il Genoa: c'è margine

Fonte: a cura di Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Resta viva la pista che potrebbe portare Albert Gudmundsson alla Fiorentina in queste ultime ore di calciomercato. Dopo la chiusura dell’affare Belotti, i viola hanno in previsione nuovi contatti col Genoa per provare ad avvicinarsi alle richieste del Grifone per il fantasista islandese. 30 milioni la richiesta dei liguri, con la Fiorentina che però potrebbe cercare di abbassare le pretese a circa 25 milioni. Al momento le parti non sono vicine, ma si tratta e questo fa pensare che ci sia ancora margine per provare il forcing in questo finale di calciomercato.