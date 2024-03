GUCCIONE, Firenze ha il suo 'piano strategico per lo sport'

Firenze ha il suo 'piano strategico per lo sport'. Un documento di un centinaio di pagine che, con un orizzonte pluriennale, traccia le linee strategiche fondamentali per il futuro della pratica sportiva del nostro territorio. Lo 'sport plan', realizzato in collaborazione con lo studio di consulenza SG Plus Ghiretti & Partners, sarà presentato ufficialmente il prossimo 26 marzo a Palazzo Vecchio.

Le linee strategiche sono suddivise per macro ambiti: società, impiantistica, scuola, salute e welfare, promozione sportiva, grandi eventi, economia e turismo a vocazione.

"Abbiamo tracciato le linee strategiche fondamentali per il futuro della pratica sportiva del nostro territorio - ha spiegato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - per la prima volta una città metropolitana e un capoluogo di regione si dotano di uno strumento del genere". "Siamo partiti da un'analisi complessiva che poggiasse su dati scientifici - ha sottolineato l'assessore - per questo abbiamo commissionato un'indagine all’Istituto Piepoli e alla società la SG Plus Ghiretti & Partners, due eccellenze del settore, e distribuito questionari".

"Il piano strategico - ha aggiunto l'assessore - era una necessità sollecitata anche da quanto avvenuto in questi anni: anzitutto la pandemia e la riforma dello sport ma anche il cambiamento delle abitudini delle persone. Non è stato calato dall'alto ma è il frutto di un percorso partecipato insieme a chi fa sport. Non solo con le società sportive quindi ma anche con quanti lo praticano in modo non strutturato e le loro famiglie".