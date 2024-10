GUARDIOLA, Futuro? Non ho ancora deciso cosa farò

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 18 OTT - Non conferma né smentisce di essere stato contattato dalla Federcalcio inglese per il ruolo di ct dei Tre Leoni, ma neppure fuga i dubbi sul suo futuro: alla vigilia della sfida contro il Wolverhampton Pep Guardiola non rivela dove allenerà il prossimo anno. Negli ultimi mesi il tecnico catalano è stato lungamente corteggiato dalla Fa, che sperava di potergli affidare la guida dell'Inghilterra. Ma di fronte al suo tergiversare, per la panchina dei Tre Leoni è stato scelto Thomas Tuchel, presentato mercoledì come nuovo ct della nazionale inglese. Oggi Guardiola ha preferito glissare la domanda se abbia o no ricevuto offerte concrete dalla federazione inglese. "Thomas Tuchel è il tecnico, dimentichiamoci tutto il resto. Ed io sono l'allenatore del Manchester City. Il resto non è importante" ha detto il tecnico catalano. Guardiola non ha dato indicazioni neanche su quando e se rinnoverà il suo attuale contratto con il City, in scadenza in giugno.

"Devo ancora decidere, non l'ho ancora fatto. Appena lo farò, informerò la stampa. Non ci sono novità e non ho nulla da aggiungere, se non che la mia unica priorità al momento è il Wolverhampton. Non è vero che il club stia facendo pressione perché io prenda una decisione. E non credo di creare problemi alla società se non ho ancora firmato. Tutto verrà fatto nel pieno interesse del club". (ANSA).