GUAI PER ARTHUR, Brasiliano positivo all'alcol test

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Ancora guai per Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, atteso a Torino nei prossimi giorni per cominciare la nuova sfida nella Juventus di Pirlo, è risultato positivo all'alcol test dopo essere stato coinvolto nella notte in un incidente stradale a bordo della sua Ferrari. Secondo quanto riportano i media spagnoli, al giocatore finito con l'auto sul marciapiede e poi contro un lampione sarebbe stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Non è il primo episodio che vede protagonista in negativo Arthur. Poche settimane fa il brasiliano aveva fatto infuriare il Barcellona per aver deciso, senza autorizzazione, di restare in Brasile e saltare i test per il coronavirus in vista della ripresa della Champions. Lo scorso dicembre, poi, si era reso protagonista di un'altra bravata. Nonostante una pubalgia gli avesse impedito di giocare, sarebbe andato a fare snowboard in Andorra insieme al compagno Neto. Per l'episodio di ieri Arthur è stato multati di 500 euro e penalizzato di quattro punti sulla patente di guida. (ANSA).