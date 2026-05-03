Grosso: "Focalizzato sul Sassuolo. Irrispettoso spostare l'attenzione su altro"

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Intervistato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha così parlato, tra i vari temi, anche dei suoi obiettivi personali e futuri: "Sono tranquillo, mi diverto a fare ciò che faccio da sempre. Mi sono divertito in tanti momenti, anche difficili perché poi sono stati utili. Non ho ansia, sono dentro questo club, c'è una società solida e una squadra che mi piace. Tutti siamo ambiziosi, ma non ho fretta di realizzare questa ambizione.

Se le cose arrivano e fanno felici tutti, allora ok. Sono focalizzato su quello che stiamo facendo, da neopromossa abbiamo fatto un grande campionato e stiamo proseguendo con l'acceleratore premuto. Vedremo, non sarebbe rispettoso ora spostare l'attenzione su altri discorsi. Io ho fatto tante partite, ho superato le 400 senza rendermene conto ma ho grande passione ed entusiasmo, sono sereno".