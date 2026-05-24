Grosso: "A giorni mi incontrerò con la società e capiremo quale è la cosa più giusta da fare"

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Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo accostato a più riprese alla panchina della Fiorentina ma non solo, ha parlato in conferenza stampa dopo l'ultima gara stagionale disputata e persa per 1-0 dalla sua squadra in casa del Parma. Queste alcune delle sue parole sul capitolo relativo al futuro:

Un finale di stagione in calo? "Dobbiamo analizzare e fare un passo indietro, scoprendo cosa è successo durante la stagione. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto. In 33 giornate abbiamo raccolto 49 punti, segno di un percorso incredibile. Bello tutto quello che abbiamo fatto. Anche in questa partita avremmo potuto fare altre cose meglio, ma in determinati momenti quando non hai quell'energia fai fatica. Guardo a quello che abbiamo fatto durante l'anno e faccio i complimenti a tutti"

Sulle possibilità di restare al Sassuolo: "A giorni ci incontreremo e capiremo la cosa più giusta da fare. Con grande serenità. Questi due anni voglio dedicarli a mio papà, che ne ha vissuto solo una parte ma mi piace pensare che mi abbia accompagnato".