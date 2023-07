GROSSETO, Le disposizioni per i tifosi viola per il 1/08

FirenzeViola.it

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Per la prima partita che i tifosi della Fiorentina potranno vedere dal vivo di queste amichevoli estive, il Grosseto ha comunicato quanto segue: "U.S. Grosseto 1912 informa che in occasione della gara amichevole Grosseto-Fiorentina di martedì 1 agosto 2023 il settore riservato ai sostenitori ospiti è stato individuato nella Curva Sud dello Stadio Carlo Zecchini. Agli automezzi è consigliato di uscire allo svincolo Grosseto Sud.

I tifosi gigliati troveranno lungo il percorso le opportune indicazioni per i parcheggi loro riservati. Si raccomanda il pubblico ospite di munirsi del biglietto in prevendita, acquistabile tramite il circuito Ciaotickets, onde evitare il crearsi di lunghe code ai botteghini". Già venduti 4500 biglietti da parte del Grosseto, con la Tribuna praticamente piena a qualche giorno dall'evento.