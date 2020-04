GREAVES, Ricoverato il bomber dei record ed ex Milan

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Paura per Jimmy Greaves, bomber dei record del Tottenham e della nazionale inglese ed ex Milan: l'ex attaccante, ora ottantenne, e' ricoverato da questa notte in ospedale e il Tottenham che ne ha dato notizia non ha fornito indicazioni se si tratti di coronavirus o di altri problemi Greaves faceva parte della nazionale che vinse in casa la coppa del Mondo del 1966, l'unica dell'Inghilterra, e con 44 gol in 57 partite e' il quarto marcatore di tutti i tempi della nazionale dei tre Leoni. I suoi 357 gol nella massima divisione inglese sono ancora oggi un primato. Infortunatosi durante il Mondiale, si riprese in tempo per la finale ma gli fu preferito Goeffry Hurst, autore dei due dei quattro gol con la quale l'Inghilterra battè la Germania Greaves ha giocato con la maglia del Milan di Nereo Rocco nella stagione '61-'62, segnando nove reti (ANSA).