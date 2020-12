GRAVINA, Legge Lotti? Sono ancora ricandidabile

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "C'è un'oggettiva designazione da parte delle leghe professionistiche e questo basta. Sono stato candidabile anni fa e lo sono ora": lo ha detto Gabriele Gravina in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale, rispondendo a chi chiedeva dell'impossibilità di candidarsi alla presidenza della Figc per via della Legge Lotti sui mandati. Il numero uno del calcio ha poi aggiunto: "Non c'è bisogno di pareri legali, sono molto sereno e tranquillo. Soprattutto perché esistono decisioni tombali su queste cose. Chi ricorre a questi mezzucci dovrebbe studiare di più". Infine una battuta sull'appoggio ricevuto dalle tre leghe professionistiche: "Oggi ho tre designazioni oggettive, non endorsement. Ho le firme. Dopo venti anni la Lega di A fa le designazione ed è un record che le tre leghe professionistiche facciano una designazione". (ANSA).