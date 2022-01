GRAVINA, Italia candidata a ospitare Euro2028 o 2032

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è soffermato anche sul tema ristori in un'intervista concessa a Rai Sport: "Il tema ristori è molto caldo. Il nostro settore rappresenta una percentuale importante del Pil del nostro paese, un settore che versa circa 1,4 miliardi al fisco italiano e coinvolge 12 settori diversi. E' una industria uguale alle altre e chiede pari dignità. Ultimamente, però, tra quello che chiediamo e i nostri comportamenti non c'è coerenza. Su questo dovremmo essere più attenti. Ho chiesto al ministro e al sottosegretario Vezzali un tavolo tecnico per parlare sì di ristori, ma io vorrei portare un piano industriale. Il calcio deve presentarsi in maniera coerente tra quello che chiede e quello che realizza".

Conferma che l'Italia sarà candidata ad ospitare Euro 2028 o Euro 2032?

"Sì, lo confermo. Vorremmo un grandissimo evento per dare impulso al nostro sport, al calcio. Un asset importante collegato alle infrastrutture".