GRAVINA, Con Mancini c'è stato subito ottimo feeling

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "La realtà è stata più entusiasmante di ciò che pensavamo all'inizio di questa avventura. La Nazionale ha dato entusiasmo al Paese, e ha fatto riscoprire l'orgoglio di appartenenza ai colori azzurri e ha accelerato il progetto di riforma e politico della federazione". Così presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un'intervista a Sky, in cui parla anche del suo rapporto con il ct, Roberto Mancini. "Ho capito che era la persona giusta appena ci siamo incontrati e da subito c'è stato un ottimo feeling. L'idea di valorizzare al meglio il talento dei nostri giovani e investire su di loro e sul bel gioco ci ha accomunato. Il calcio italiano ha una programmazione già impostata per i prossimi nove-dieci anni". (ANSA).