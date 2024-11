GOSENS, Resta in panchina nella vittoria tedesca per 7-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Germania dilaga e rifila 7 gol alla Bosnia Erzegovina nella sfida di Europa League, competizione dove era già qualificata ai quarti. Robin Gosens non ha trovato spazio ed è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Il 7-0 è stato firmato da Musiala, Kleindienst, Havertz nel primo tempo, da Wirtz con una doppietta, Sane e ancora di Kleindienst nella ripresa.