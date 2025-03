Gosens è indisponibile ma è in panchina: ha caricato la squadra e poi colloquio con Palladino

Ha caricato la squadra prima di rientrare in campo per il secondo tempo, ha salutato i suoi ex compagni e poi è stato a colloquio con Palladino. Dalle immagini di Dazn si è potuto vedere come Robin Gosens, oggi indisponibile per una botta al ginocchio, sia comunque in panchina per stare vicino alla squadra in questa partita importante.