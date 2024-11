GOSENS, 45 minuti in campo nell'1-1 della Germania

FirenzeViola.it

Non ci sono né vincitori né vinti nell'ultimo incontro di Nations League tra Ungheria e Germania, che termina con un pareggio 1-1. I gol arrivano entrambi nella ripresa: Nmecha per i tedeschi e Szoboszlai per l'Ungheria, con quest'ultimo che pareggia al 99° minuto, proprio al termine del tempo regolamentare. Tra le fila della Germania, spazio anche per il terzino viola Robin Gosens, che entra in campo al 46° minuto, sostituendo Kimmich.