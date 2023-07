GORI, Sirene tedesche: lo vuole il Monaco 1860

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Che ci sia la possibilità di intraprendere una nuova vita fuori dai confini italiani per Gabriele Gori? Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, infatti, sulle tracce del centravanti (reduce da diverse annate giocate in prestito nelle categorie inferiori, l'ultima alla Reggina in Serie B) c'è il Monaco 1860, società della terza divisione in Germania ma allenata da un connazionale come Maurizio Jacobacci, che ha chiesto personalmente questo suo rinforzo al club.