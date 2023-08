GORI, Il direttore Goretti lo vuole nella sua Reggiana

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Settimana del centravanti in casa Reggiana. Come riporta la Gazzetta di Reggio al centro delle attenzioni del ds Roberto Goretti c'è Gabriele Moncini, 27enne punta di proprietà del Benevento, ma reduce da una stagione da nove gol in trentadue apparizioni con la maglia della SPAL, per il quale il club sannita chiede circa 600mila euro nonostante il solo anno di contratto ancora in essere.

Qualora la pista per Moncini non dovesse prendere quota, il club emiliano si è tenuto vivo anche su altre piste, come quella che porta ad Andrija Novakovic del Venezia che Alessandro Nesta ha allenato a Frosinone, Manuel De Luca della Sampdoria, Jacopo Pellegrini del Sassuolo e Gabriele Gori della Fiorentina. In calo, invece, le quotazioni di Mattia Destro, finito nel mirino dell'Ascoli.