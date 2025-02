Goretti, il dt viola è rimpianto. Il presidente della Reggiana: "La sua mancanza si è fatta sentire"

Il presidente della Reggiana Carmelo Salerno ha preso la parola ai microfoni di Teletricolore, soffermandosi anche sull'addio in estate dell'ex ds Roberto Goretti entrato nei mesi scorsi all'interno dell'area tecnica della Fiorentina: "Goretti ha svolto un ruolo fondamentale, purtroppo la nostra società non ha mai avuto un dirigente con la giusta esperienza. Nei mesi ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, responsabile medico, direttore generale, e ha fatto fronte alle carenze strutturali della società. L’ho scelto non perché lo conoscessi personalmente, ma perché sapevo che mancava una figura capace di gestire tutto, non solo il settore sportivo, e lui aveva maturato molta esperienze in Serie B.

Se fosse rimasto, sarebbe stato cruciale per la gestione del club - ha proseguito - Per noi rappresentava la colonna portante della Reggiana, e la sua mancanza si è fatta sentire. Se il suo lavoro fosse proseguito saremmo potuti arrivare presto al pareggio di bilancio, ora invece occorrerà attendere diversi anni".