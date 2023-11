GNONTO, Lazio e Roma lo seguono già per gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Willy Gnonto tornerà ad essere un nome di mercato chiacchierato anche a gennaio. Secondo quanto riporta il media inglese TeamTalk, Roma e Lazio puntano all'esterno offensivo del Leeds già per la finestra di mercato. E occhio anche all'Everton, che ha fatto un tentativo in estate per il giocatore trovando un muro da parte del club che ne detiene il cartellino.

19 anni, Gnonto vorrebbe giocare in un club che militi nella massima divisione nazionale e non perdere l'eventuale treno per gli Europei, nel caso l'Italia si qualificasse. Il giocatore è stato al centro in estate di un vero e proprio braccio di ferro col club che non l'ha lasciato andare tanto da escluderlo per alcune partite. Sancita la tregua, l'attaccante è poi tornato ad essere schierato con continuità. Per lui fin qui 9 presenze tra Championship e FA Cup, condite da un gol e un assist. Il suo contratto col Leeds scade nel 2027.