GIUNTOLI, Cosa rischia nel caso Osimhen, il punto

Vista la chiusura delle indagini della Procura di Roma riguardo all'affare Osimhen concluso dal Napoli nel 2020, la Juventus si chiede cosa possa rischiare il suo attuale Football Director Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero infatti all'epoca dei fatti presi in esame dalla procura capitolina era il Direttore Sportivo del Napoli. Al momento il dirigente bianconero non rischia niente a livello penale, visto che tutte le responsabilità ricadrebbero, nel caso, sul presidente De Laurentiis e sugli altri componenti della famiglia coinvolti nel Napoli. Per Giuntoli eventuali ripercussioni potrebbero arrivare invece sul fronte sportivo anche se al momento non c’è nessun procedimento in corso, con i partenopei che, nell’estate 2022, sono stati prosciolti per ogni eventuale accusa. Le possibilità di una riapertura del processo sportivo passano da ciò che il procuratore federale Giuseppe Chinè troverà nelle carte delle indagini.

Il club campano, nel caso, rischierebbe una multa o una penalizzazione. Anche per questo la Juventus è interessata, perché vuole uniformità giudizio rispetto alle altre società che hanno tenuto una condotta per la quale lei stessa è stata punita. A riportarlo è il portale Calcio e Finanza.