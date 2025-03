Giuntoli conferma Motta: "Da questi momenti si esce insieme. Manca equlibrio"

vedi letture

Cristiano Giuntoli si presenta dopo la batosta subita dalla sua Juventus contro la Fiorentina e a DAZN conferma Thiago Motta: "Io penso sempre che in queste situazioni delicate si esce tutti insieme. Veniamo da due partite sotto livello e per la prima volta non abbiamo avuto una grande reazione. Ma sono qui a ribadire con forza che vogliamo risolvere tutti insieme i nostri problemi. Sicuramente la squadra ha perso equilibrio".

Qualcuno non si prende responsabilità in campo?

"Un intervento l'abbiamo già fatto a fine partita. Ma se una squadra come la nostra subiva poco è perché avevamo equilibrio che ora abbiamo perso. Ripeto: stiamo tutti insieme con i ragazzi e in maniera lucida cerchiamo di risolvere questo momento. La colpa non può essere solo dell'allenatore: se ne esce curando i dettagli e cercando di non prendere gol. La responsabilità di tutti è fondamentale".

Siete in difficoltà?

"Siamo convinti del nostro progetto, dobbiamo solo ritrovare equlibrio".

Vlahovic ancora in panchina.

"Non voglio parlare dei singoli, dobbiamo solo ragionare tutti insieme su come tornare ai nostri livelli".