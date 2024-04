GIUDICE SPORTIVO, Ammenda per Fiorentina e Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercoledì al Franchi è andata in scena la semifinale di andata della Coppa Italia con la vittoria dei viola per 1-0. Oggi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo che ha deciso di punire con un ammenda sia la società gigliata che quella nerazzurra. Ammenda di 6.000 Euro alla Fiorentina per, come scritto nel comunicato: "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 4° del primo tempo, lanciato nel recinto giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

5.000 Euro di multa invece per l'Atalanta. Questa la spiegazione del Giudice Sportivo: "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro offensivo nei confronti del Presidente e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.