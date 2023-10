GIUD. SPORT., 5 squalificati. Stop per Juric. Su Gatti...

FirenzeViola.it

Dopo la decima giornata di campionato il giudice sportivo ha comminato un turno di stop a Natan del Napoli, Mattia Bani del Genoa, Norbert Gyomber della Salernitana, Youssef Maleh dell'Empoli e Leandro Paredes della Roma. Squalificato per una giornata anche il tecnico del Torino Ivan Juric. Nessun provvedimento invece nei confronti di Federico Gatti della Juventus, la cui condotta nei confronti di Milan Djuric è stata considerata non violenta. Ecco il dispositivo:

"Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61 comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.37 del 30 ottobre 2023) in merito ad una condotta violenta del calciatore Federico Gatti (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Milan Djuric (Soc. Hellas Verona) avvenuta al 26° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; sentito il Direttore di gara il quale, con e-mail inviata alle ore 1.57 del 31 ottobre 2023, dichiarava “Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto”.

Pertanto, il comportamento di Gatti, non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS perché, quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, perciò giudicato in modo insindacabile nel merito da questo Giudice. P.Q.M. delibera di non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata dalla Procura federale di cui alla premessa".

Maxi ammende a Milan (15mila), Napoli (12), Inter (5), Roma (3).