GIOVINCO, Vince Champions Asia con l'Al-Hilal

(ANSA) - SAITAMA (GIAPPONE), 24 NOV - I sauditi dell'Al Hilal salgono per la terza volta sul trono dell'Asia, vincendo la Champions continentale al termine della finale di ritorno contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds. Il match di Saitama, al quale hanno assistito 58.109 spettatori, è finito 2-0 per gli ospiti, con l'ex juventino Sebastian Giovinco fra i protagonisti: ha sfiorato il gol in un paio d'occasioni, e ha fornito a Dawsari l'assist per il primo gol. Il raddoppio è arrivato al 93' ad opera di Gomis. L'Al Hilal si era imposto anche all'andata, giocata a Riad, per 1-0. Ora la squadra saudita parteciperà, come il Flamengo che ieri ha vinto la Libertadores, al Mondiale per club. (ANSA).