GIORGETTI, Documentario sull'italianesimo. Kayode chic

Sulle pagine de La Nazione, Angelo Giorgetti esprime la sua opinione sulla Fiorentina e invoca un documentario su Italiano. "Vedi la Fiorentina e scovi il pensiero di Italiano proiettato in campo sulle slide in modo che tutti possano vederlo, anche gli avversari, tanto se la squadra gioca così non c’è modo di fermarla. In pratica un documentario sull’Italianesimo: possesso palla, aggressività sistematica, scelta dei tempi giusti per gli inserimenti". Poi aggiunge: "Chiusura su Kayode: mai visto un diciannovenne esordire con la maglia della Fiorentina in modo così chic".