Giordano: "Gol al Milan, alla Roma, alla Fiorentina. Lukaku segna in partite non anonime"

Da grande ex centravanti, nella sua chiacchierata con La Gazzetta dello Sport di stamani, Bruno Giordano ha presentato la sfida in programma tra Lazio e Napoli parlando anche degli attaccanti delle due squadre. Nel farlo, Giordano ha sottolineato la pesantezza dei gol di Lukaku: "Quello dell’Inter era tra i primi tre centravanti al mondo, aveva sei anni di meno, una fisicità devastante e una centralità indiscutibile. Ora Lukaku si è affidato all’intelligenza e la sfrutta per aiutare la squadra, ma quando serve la butta dentro e non certo in partite anonime: gol al Milan, alla Roma, alla Fiorentina, all’Atalanta e alla Juventus".

Queste invece le parole su Castellanos: "Ha dovuto sopportare la responsabilità di essere l’erede di Immobile, sfida non semplice. Ma ora è entrato nella parte ed ha ribadito di avere il calcio dentro, una tecnica pulita, come dice il modo in cui segna o come manda in porta gli altri. Ha uno stacco imperioso, mi colpisce la naturalezza con cui entra nelle giocate, è bello da vedere".