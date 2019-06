GIOCHI EUROPEI, L'Italia chiude con 13 ori

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Quarantuno medaglie, una carta olimpica per Tokyo 2020 e il quarto posto nel medagliere. E' il bilancio dell'Italia nella 2/a edizione dei Giochi Europei. Gli azzurri, impegnati in tutte le 16 discipline in programma, hanno collezionato complessivamente 41 medaglie: 13 ori, 15 argenti e 13 bronzi. Mattatore assoluto della spedizione azzurra è stato Mauro Nespoli che ha conquistato due ori e un bronzo nel tiro con l'arco olimpico: in squadra ha ottenuto il terzo posto del podio, mentre ha primeggiato individualmente e nel mixed team assieme a Lucilla Boari che, a sua volta, ha ottenuto anche la carta olimpica femminile per i Giochi di Tokyo 2020 che mancava all'Italia. Il tiro a volo e il ciclismo si confermano 'forzieri' azzurri con nove medaglie ciascuno: 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi arrivano dal poligono, mentre un oro dalla strada e un oro, 5 argenti, 2 bronzi dalla pista. Prossimo appuntamento per i Giochi Europei è a Cracovia nel 2023.