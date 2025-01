FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al fischio finale di Fiorentina-Torino, ai microfoni di Dazn, ha parlato l’autore della rete del pareggio granata Gineitis: “Ci abbiamo sempre creduto e rimanere in 10 ci ha dato una spinta in più. Abbiamo dimostrato carattere con questo punto. Io sono sceso subito in campo nell’intervallo non so cosa abbia detto il mister”