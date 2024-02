GILARDINO, Futuro? Prima l'obiettivo poi ne parleremo

Fonte: ANSA

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Tiene banco in casa Genoa il futuro di Alberto Gilardino. Il tecnico biellese ha infatti il contratto in scadenza a fine giugno e nelle ultime settimane il Ceo rossoblù Andres Blazquez lo ha elogiato pubblicamente. "Sono parole che fanno enormemente piacere. Posso dire che prima della sfida con l'Empoli durante il ritiro di Firenze mi ha chiesto che allenatore volessi essere in futuro. Non abbiamo parlato di nulla, né di dettagli o programmi tecnici futuri, né a livello concreto del contratto - ha spiegato Gilardino -. Detto questo sono orgoglioso di allenare il Genoa, questi ragazzi e questa squadra.

C'è una passione dietro del nostro popolo che non ricordavo quando giocavo. L'amore c'è sempre stato ma abbiamo riacceso il fuoco dentro la nostra gente. Sul mio futuro ribadisco che al momento sto spendendo tutte le mie energie, insieme ai ragazzi e al mio staff, per raggiungere l'obiettivo troppo importante e fondamentale che è intanto la salvezza. Quando la società chiamerà me e il mio agente per parlare sarò e saremo ben contenti di farlo, ma al momento sono focalizzato sull'obiettivo finale". (ANSA).