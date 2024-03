FirenzeViola.it

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rivolto un in bocca al lupo al direttore generale Joe Barone, ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: "Un augurio di pronta guarigione a Joe Barone. Seguiamo costantemente la situazione e ci uniamo alla famiglia e al popolo viola nel desiderio di vederlo tornare al più presto in salute! Forza Joe!"