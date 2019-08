GIAMPAOLO, Milan corre per la Champions

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 24 AGO - Marco Giampaolo non vuole sentire parlare di ''ossessione'' per la Champions ma non nasconde importanti ambizioni. ''Per la Champions - spiega alla vigilia della gara con l'Udinese - corrono tante squadre. Per storia, blasone e qualità il Milan deve puntare a quell'obiettivo''. Sul mercato, Giampaolo taglia corto: ''Correa? Non lo conosco. Pensassi al mercato brucerei energie nervose, mi concentro su quelli che ho. I dirigenti sanno cosa fare. Suso resta? Sarei contento ma il mercato non è ancora chiuso''.