Giampaolo Calvarese: "Manca il rosso a Gudmundsson, giusto non dare rigore su Lukaku"

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per commentare la direzione di gara di Colombo in Napoli-Fiorentina: “Per il contatto tra Ranieri e Lukaku, Colombo ha adottato una soglia d’intervento alta, e non è stato errato non concedere il calcio di rigore. Il contatto rimane nella norma, simile a quello tra Kean e Rrhamani, questi corpo a corpo sono regolari. Non sarei stato d’accordo se avesse fischiato uno dei due contatti, ma Colombo è stato coerente con le sue scelte."

Sull'incidente tra Gilmour e Fagioli, Calvarese ha aggiunto:

"Il replay mostra chiaramente che era calcio di punizione, ma può capitare di perderlo, è il rischio di quando si arbitra senza fischiare troppo. Sono d’accordo con la decisione di far giocare il più possibile."

Tuttavia, la critica principale di Calvarese riguarda il mancato secondo cartellino giallo a Gudmundsson per un fallo, che avrebbe potuto portare all'espulsione del giocatore viola:

"A Gudmundsson mancava il secondo cartellino giallo. Il piede non era piantato a terra, ma quasi parallelo al terreno, e questo gli ha fatto perdere l’attimo. Ovviamente, sto interpretando la situazione, ma secondo me doveva esserci il giallo. Se non avesse mancato quel cartellino, gli avrei dato 7, ma gli do 5.5. Fortunatamente per lui, è stato solo un episodio".