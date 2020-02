GHIRELLI, Maglia di gioco strumento marketing

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "La maglia da gioco rappresenta tutto nel calcio: è il simbolo della squadra del cuore, è un sogno per chi la indossa e per chi tifa. E oggi, in un mondo dove tutto è immagine e comunicazione, è anche un vettore straordinario nel calcio" afferma il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. E proprio sul tema 'La maglia da gioco, il principale strumento di marketing nel calcio' verterà l'incontro formativo dei responsabili marketing delle società di Lega Pro in programma a Parma domani. "Da sempre la nostra mission è produrre capi tecnici per lo sport che abbiano come principale tratto distintivo la qualità - dichiara Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà Sport -. Offrire qualità ai nostri consumatori significa garantire un servizio esclusivo e soprattutto l'opportunità di poter personalizzare la propria maglia affinché ogni club e società sportiva possa crearsi e costruirsi una divisa unica che esprima al meglio la propria inimitabile identità". In programma nel pomeriggio il dibattito a cui parteciperanno il presidente Ghirelli, Angelo Gandolfi, Rosa Sembronio, Responsabile Marketing e Comunicazione Erreà, Antonio Allegra, Direttore Mercato Italia Prodotti Collezionabili Panini, Massimiliano Montefusco, Direttore Generale RDS, Mattia Baldassarre, Managing Director Eleven Sports, Paolo Carito, Responsabile Sviluppo Strategico, Commerciale e Marketing Lega Pro. (ANSA).