GHILARDI, Con Aquilani poco spazio ma sono stato bene

Intervistato da TMW, l'attuale difensore della Sampdoria Daniele Ghilardi è ritornato anche sulla sua crescita nelle giovanili della Fiorentina parlando dei tecnici da cui è stato allenato: "Nella Primavera della Fiorentina ho avuto Aquilani. Non ho avuto tante possibilità di giocare con lui però mi sono trovato bene. Devo ringraziare anche mister Corrent che ho avuto sia in Primavera all'Hellas che a Mantova e in C mi ha dato tanta fiducia. E poi anche mister Nunziata che ormai abbiamo dall'Under 17 e ho fatto tutta la trafila con lui. Mi ha aiutato nei momenti dove magari non trovavo tanto spazio nel club".