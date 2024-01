GEROLIN, Udinese fuori dalla lotta alla salvezza. Cioffi...

Fonte: Il Messaggero Veneto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Gerolin, ex dirigente dell'Udinese, ha parlato della squadra di Gabriele Cioffi, prossima avversaria della Fiorentina: "La vedo fuori dalla lotta alla salvezza, si vede che ha qualcosa in più rispetto alle altre. L'organico è più forte con Giannetti e non si indebolirà con Samardzic. Cioffi? Se l'hanno richiamato vuol dire che è bravo, oltreché fortunato. Rivaluterà gli attaccanti e chissà che non gli venga presa un'occasione sul mercato".