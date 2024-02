GERMANIA, Proteste per ok a investitori stranieri: stop a match

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - In Germania continuano le proteste dei tifosi dopo il via libera all'ingresso di investitori stranieri e fondi privati in Bundesliga. I supporter delle varie squadre manifestano nei modo più svariati, e pacifici, trovando il modo di far interrompere le partite. Così Colonia-Werder Brema e, in serie B, Hansa Rostock-Amburgo sono state sospese per un'invasione in campo, in entrambi i casi, di macchinine telecomandate, mentre Hoffenheim-Union Berlino è stata interrotta a causa del lancio in campo di palline da tennis da parte dei tifosi presenti sugli spalti.

La gara è poi regolarmente ripresa una volta ripristinato l'ordine sul terreno di gioco, come successo negli altri due casi. Ma il significato delle proteste rimane. (ANSA).