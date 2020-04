GERMANIA, Il 23/4 la riunione per ripartenza Bundes

(ANSA-AFP) - ROMA, 14 APR - La Lega calcio tedesca (Dfl) ha rinviato di una settimana, dal 17 al 23 aprile, l'assemblea generale per decidere date e modalità della ripartenza dei campionati di calcio. "L'obiettivo del rinvio è quello di concedere ai club e alla DFL ulteriore tempo per un'ulteriore preparazione intensiva in vista delle imminenti decisioni", si legge in una nota. Bundesliga e Zweite Bundesliga potrebbero essere i primi campionati in Europa a ripartire con i club che hanno ripresi gli allenamenti già la scorsa settimana. Per ora, i due campionati sono ufficialmente sospesi fino al 30 aprile, a causa di misure per combattere l'epidemia di coronavirus. Per decidere, le autorità calcistiche tedesche devono in ogni caso attendere le decisioni delle autorità politiche. La cancelliera Angela Merkel e i capi dei 16 stati regionali dovrebbero decidere mercoledì sul proseguimento delle misure di contenimento varate a metà marzo e programmate fino al 19 aprile. La posizione della Dfl è chiara già da diverse settimane: la Bundesliga dovrà riprendere non appena le autorità daranno il via libera, senza pubblico se necessario. L'obiettivo è recuperare almeno i diritti TV dovuti negli ultimi 9 giorni, evitando così un disastro economico che metterebbe in ginocchio molti club. "Saremo pronti", afferma il presidente della Dfl Christian Seifert, che insiste tuttavia sull'assoluta priorità delle istruzioni sanitarie fornite dalle autorità pubbliche: "Non dobbiamo dare l'impressione che il calcio viva nel suo mondo e ignori la realtà", ha detto. Il 23 aprile è anche la data in cui la UEFA dovrebbe convocare il proprio comitato esecutivo, per redigere un calendario per fissare la fine dei campionati nazionali e le competizioni europee interrotte a causa della nuova pandemia di coronavirus. (ANSA-AFP).