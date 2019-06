GENOA, Visite mediche per Pinamonti

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Giornata genovese per il neoacquisto Andrea Pinamonti che, dopo essere sbarcato in mattinata direttamente dalla Grecia dove era in vacanza, ha raggiunto il capoluogo ligure per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Genoa. L'attaccante, proveniente dall'Inter, è stato intercettato a Malpensa: "Sono felice per questa nuova avventura - ha detto -, da Genova sono passati tanti attaccanti forti come Milito, Borriello e Piatek. Io sono pronto a raccogliere la sfida, Diego è il mio preferito". Nel pomeriggio ha sostenuto, come lo stesso club ha mostrato con un tweet, le visite mediche in un centro specializzato nel levante cittadino. Il Genoa lo ha acquistato definitivamente dall'Inter per una cifra intorno ai 18 milioni, ma con la società nerazzurra è stato raggiunto un 'gentleman agreement' che pone l'Inter in prima fila in caso di futura rivendita da parte dei rossoblù.