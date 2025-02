Genoa, Vieira a Dazn: "Fiorentina, che qualità individuali. Nostro obiettivo è la salvezza"

L'allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Il nostro gruppo sta lavorando bene, la società è in linea con noi, ha la nostra stesse ambizione. Noi vogliamo rimanere in Serie A, è questo il nostro obiettivo. Vincere in Serie A è molto difficile, non molliamo. Nelle ultime gare abbiamo fatto un balzo in avanti. Speriamo oggi di fare una bella partita".

Quali sono le difficoltà di questa gara? "Loro hanno qualità individuali, la Fiorentina gioca un posto in Europa, noi lottiamo per la salvezza, c'è una differenza. Proveremo a fare una partita di squadra in modo tale da mettere in difficoltà i viola".

Di nuovo Masini titolare... "Lui dà sempre il massimo per la squadra, questa è una qualità molto importante che ogni tanto si dimentica".

Avete trovato l'equilibrio... "L'equilibrio difensivo si fa con il lavoro dei nostri attaccanti, senza palla le nostre punte stanno facendo un bel lavoro. Questo porta meno chanche verso i nostri difensori".