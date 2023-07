FirenzeViola.it

In vista dell'inizio del campionato contro la Fiorentina, il Genoa di Alberto Gilardino sta definendo la rosa. Come riportato da Sky Sport, un nuovo difensore è in arrivo. Si tratta di Danilo D'Ambrosio, che dopo il weekend dovrebbe accettare l'offerta rossoblù e trasferirsi in maniera ufficiale.