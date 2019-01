GENOA-MILAN, Striscioni in città scaldano il clima

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Scritte e striscioni che scaldano il clima in vista del match Genoa-Milan di lunedì sono comparsi questa notte allo stadio Luigi Ferraris e in altre parti della città. "Se l'ordine pubblico volete tutelare non dovete provocare", recitava uno striscione all'ingresso della tribuna mentre un altro all'uscita del casello di Genova Nervi: "Avete rotto il ca?lcio". Un altro striscione è comparso in corso Europa: "Lunedì ore 15 la morte del calcio". Sempre all'uscita del casello di Nervi è stata anche fatta una scritta di insulti contro la squadra rossonera. La decisione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di non riportare il posticipo alle 21 ha provocato critiche a Genova visto che molti tifosi per poter assistere alla partita dovranno prendere un pomeriggio di ferie mentre le scuole intorno allo stadio chiuderanno un'ora prima. Probabilmente una parte dei tifosi resterà fuori dalla gradinata Nord mentre altri potrebbero attuare lo sciopero del tifo per la prima parte del match.