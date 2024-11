GENOA, Il saluto di Gilardino: "Parte di qualcosa di unico"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È ormai ufficiale il cambio di guardia sulla panchina del Genoa: ieri è stato annunciato l'esonero di Alberto Gilardino, oggi la scelta del suo successore Vieira.

Su Instagram intanto il tecnico uscente ha scritto un lungo post di saluti: "Ciao GenoA! Vorrei salutare e ringraziare chi ha creduto in me, come Allenatore e, prima di tutto, come Uomo. Un saluto e un grazie a tutti i giocatori che in questi anni hanno condiviso con me questo lungo ed emozionante viaggio, ai miei due alleati fidati, Tano e Dario (il vice Caridi e Dainelli, ndr), e a tutto il mio staff. Ringrazio di cuore tutte le persone che lavorano al Pio con dedizione e passione, costantemente per il bene della squadra. Grazie a tutto il Popolo Genoano, anima instancabile e cuore pulsante del Grifone, grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa di unico e straordinario. Vi porterò nel cuore, per sempre. Gila".