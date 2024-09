GENOA-HELLAS, Le formazioni ufficiali della sfida

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si gioca solo Fiorentina-Monza in Serie A alle 18:30. Genoa e Hellas Verona cercano tre punti per proseguire nel buon inizio di campionato, queste le scelte ufficiali dei due tecnici.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti, Vitinha.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Frese, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Harroui; Tengstedt