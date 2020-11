GENOA, Faggiano via per giusta causa, c'è Marroccu

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Non si prospetta una separazione semplice quella tra il Genoa e il direttore sportivo Daniele Faggiano. Da fonti vicine alla società si apprende che il dirigente è stato licenziato per giusta causa con accuse circostanziali. Tra i motivi che avrebbero spinto la società a questa decisione vi sarebbe il rapporto con la squadra e una presenza al Signorini non così assidua come si aspettava il club rossoblù. Faggiano sarà sostituito da Francesco Marroccu che aveva già ricoperto il ruolo di direttore sportivo al Genoa da dicembre 2019 sino al termine dello scorso campionato. Il nuovo dirigente, già oggi al Signorini assieme al presidente Preziosi, sarà ufficializzato con ogni probabilità domani. (ANSA).