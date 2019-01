GENOA, Ecco Sturaro: visite per l'ex Juve

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Primo rinforzo per il centrocampo di Cesare Prandelli che vede tornare al Genoa il sanremese Stefano Sturaro. Il centrocampista della Juventus, in prestito allo Sporting Lisbona nella prima parte di stagione ma senza mai debuttare per una tendinite, sta sostenendo le visite mediche presso il centro Il Baluardo a Genova. Sturaro era stato lanciato proprio dal Genoa prima di essere ceduto alla Juventus dove è rimasto quattro stagioni. Nell' estate scorsa era stato ceduto in prestito allo Sporting Lisbona ma per una fastidiosa tendinite non è mai sceso in campo. Al termine delle visite mediche, se avranno dato esito positivo, il giocatore firmerà il contratto con il Genoa. L'accordo tra le due società prevede un prestito sino a giugno con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro.