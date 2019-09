GENOA, Con l'Atalanta tornano gli striscioni

EX VIOLA DESOLATI, VLAHOVIC? NON PUÒ GIOCARE VENTI MINUTI L'ex attaccante viola Claudio Desolati ha parlato del big match di sabato contro la Juventus nonché di Dusan Vlahovic: "I giocatori dovranno dare il massimo, anche perché con 40mila spettatori non si può fare altrimenti: non si tratta di... L'ex attaccante viola Claudio Desolati ha parlato del big match di sabato contro la Juventus nonché di Dusan Vlahovic: "I giocatori dovranno dare il massimo, anche perché con 40mila spettatori non si può fare altrimenti: non si tratta di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi