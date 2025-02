Social Genoa, Balotelli rimane: "Proverò a mantenere la mia promessa"

Mario Balotelli resta al Genoa e vuole provare a prendersi una qualche centralità nel progetto rossoblù. Attraverso una Instagram Stories, l'ex Inter e Milan ha mandato nuovi messaggi in una direzione chiara: "Sto ancora cercando di mantenere la mia promessa", recita la didascalia del video registrato direttamente dal centro sportivo del club ligure. Con tanto di zoom finale sul logo della società rossoblù, a confermare l'intenzione di non cambiare aria, almeno per ora.