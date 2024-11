GENOA, Balotelli convocato per la gara contro il Parma

FirenzeViola.it

Domani alle 18:30 il Genoa, ultimo in classifica, giocherà contro il Parma al Tardini dopo la sconfitta subita al Ferraris contro la Fiorentina. Il club, attraverso i propri siti ufficiali, ha diramato i convocati per la gara di domani e tra i giocatori è presente anche l'ultimo acquisto Mario Balotelli. Per l'attaccante ex Milan si tratta della prima convocazione con la maglia del Genoa.